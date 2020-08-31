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Чилийские белочки
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Алла, 1 31.08.20, 12:26
Крысята дамбо, кремовые , белые и голубые, платная доставка Москва и Мо ? :) . Есть передержка на время вашего отпуска . Малыши ручные , общительные , сопровождение по всем вопросам . Оплата по карте или наличными , просмотр 10 минут метро Варшавская до 24. 00. В наличии так же есть клетки , наполнители , корма, гамаки )
89772742679
allochka.kadykova@mail.ru
89772742679
allochka.kadykova@mail.ru
Иван, 185 30.08.20, 11:08
Крольчата родились 1 августа, раздача возможна в начале сентября. Чистенькие , акууратные- не оставляют за собой особых следов или грязи. Ходят в лоток, приучаются к месту. Спокойно выгуливаются на ковре или кровати- серьёзных последствий это не принесёт, мебель не грызут, мелкие проводки (зарядники) лучше прятать, стандартные провода не трогают. Любят внимание, ласку, тепло, могут содержаться в вальере или в сарае при зимних температурах, 0-10 градусов для них норма, минус 20-30 обычное дело то
89093168059
ivanpobeda1@mail.ru
89093168059
ivanpobeda1@mail.ru
Иван, 185 20.08.20, 10:53
Крольчата родились 1 августа, раздача возможна в начале сентября. Чистенькие , акууратные- не оставляют за собой особых следов или грязи. Ходят в лоток, приучаются к месту. Спокойно выгуливаются на ковре или кровати- серьёзных последствий это не принесёт, мебель не грызут, мелкие проводки (зарядники) лучше прятать, стандартные провода не трогают. Любят внимание, ласку, тепло, могут содержаться в вальере или в сарае при зимних температурах, 0-10 градусов для них норма, минус 20-30 обычное дело то
89093168059
ivanpobeda1@mail.ru
89093168059
ivanpobeda1@mail.ru
Иван, 185 03.09.20, 08:43
Родились 1 августа, все здоровы и активны. Чистенькие, аккуратные, пахнут молоком, весёлые, любят поиграть, побегать попрыгать. Полное описание породы вы можете найти в интернете. Кол-во доступных с начала подачи объявления 10 штук,
+79093168059
ivanpobeda1@mail.ru
+79093168059
ivanpobeda1@mail.ru