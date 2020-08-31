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Чилийские белочки

Дегу, или как их ещё называют, кустарниковые крысы -  это южноамериканские грызуны, которые очень  распространены  на просторах Перу, Чили, Боливии, а так же  Аргентины.

В дикой природе, Дегу наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, они портят сады и «совершают набеги» на продовольственные склады. Однако, у этих белочек обнаружена непереносимость сахара, и это делает их важным объектом в исследовании сахарного диабета. По это причине,  при покупке корма, вам необходимо удостовериться, что в его составе нет сахара, а так же соли, орехов или мёда; костной или рыбной муки, да и вообще продуктов животного происхождения. В магазинах продаётся корм специально для белочек дегу, но так же подходит корм и для шиншилл.

Зубы у кустарниковых белок растут на протяжении всей жизни и им необходимо их стачивать, поэтому у белочки в клетке всегда должно быть много веток лиственных деревьев, таких как берёзы, яблони или липы.

Это социальные зверьки и в одиночестве они начинают быстро скучать, поэтому брать дегу нужно парами, в скором времени они самостоятельно обзаведутся большой семьёй. Помёт белочки приносят два раза в год: в промежутке с ноября по декабрь и с мая по июнь. При этом, зимние месяцы, это то время года, когда белочки Дегу наименее активны, а потому и бельчата будут менее крепкими.

Нельзя не сказать, помимо того, что шёрстка этих грызунов не обладает никаким запахом — а значит, они гипоаллергенны — у них в целом не бывает серьёзных проблем со здоровьем, не считая того, что они легко простужаются, поэтому их не следует выпускать на улицу, в свободный выгул. Так же нельзя их купать! Их шёрстка практически не сохнет, а это может повлечь за собой простудные болезни или появление кожных раздражений на теле зверью. Однако, это не значит, что эти грызуны – грязнули. У себя на родине, они принимают песчаные ванны, что помогает очистить шёрстку от грязи. Поэтому и в домашних условиях вам необходимо воссоздать что-то подобное -  для этого понадобится только ванночка и специальный, мелкий песок, который, как впрочем и корм,  можно приобрести в любом зоомагазине. Менять его нужно раз в неделю.

Так же, как и ящериц, хвост дегу выполняет защитную функцию. Кожица там очень тонкая и если схватить белочку, кожица слезет и зверёк убежит. Именно по это причине, нужно следить, чтобы находясь в клетку, дегу не прищемил себе где-нибудь хвост, ну и, конечно, нельзя намеренно хватать зверька за хвост. 

Дегу очень общительные и смышленые зверьки. Они быстро и легко привыкают к рукам, особенно если живут с вами с малых лет, очень скоро начинают узнавать хозяина по запаху, да в принципе, как и все грызуны, умеют отличать "своих" от "чужих". Хотя, не стоит надеяться, что когда-нибудь они начнут отзываться на кличку. 


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